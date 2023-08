Tchad : l'ASJT honore les nouveaux bacheliers de 2023 et facilite l'orientation

L'événement s'est tenu à la Maison Nationale de la Femme, dans le quartier Ndjari du 8ème arrondissement de la ville de N'Djaména.



Au cours de la cérémonie, le président de l'ASJT, Ahmat Tanguir, a déclaré que son association se consacre à la sensibilisation et à la scolarisation des jeunes tchadiens. Selon lui, depuis la création de l'association, de nombreuses activités et projets ont été réalisés, dont le plus récent est le projet de Soutien à la Scolarisation des Filles en Situation de Vulnérabilité.



Ahmat Tanguir a également souligné que l'ASJT a abordé trois thèmes majeurs avec les lauréats lors de l'événement : l'orientation des bacheliers et le choix des filières, le leadership entrepreneurial et l'impact des technologies de l'information dans les milieux universitaires et sociaux. Ces discussions ont eu lieu au sein de panels composés d'experts renommés dans leurs domaines respectifs.



Il a en outre mis en avant le fait que, pour cette deuxième édition du Salon de l'Excellence et de l'Orientation des Nouveaux Bacheliers, l'ASJT a placé l'éducation et la promotion de l'enseignement supérieur au cœur de ses priorités. Un total de 24 lauréats ont été honorés avec des certificats d'honneur et bénéficieront de bourses d'études dans trois pays : le Maroc, le Sénégal et le Cameroun.