Tchad : l'ASJT outille les responsables des associations sur les VBG et les droits humains

Dans le cadre du Projet jeunesse en action pour l'avenir du Tchad, financé par l'Union européenne, et mise en place par l'ONG Acra, l'Association pour la Scolarisation et la Sensibilisation des jeunes Tchadiens (ASJT), a organisé ce 9 octobre 2024, à N’Djamena, une formation à l'endroit des responsables des associations. La formation était axée sur le thème, « Violences basées sur le genre (VBG) et droits humains ».



Le président de l'ASJT, Ahmat Tanguir, a précisé que cette formation vise à outiller les leaders des organisations de la société civile, de s'approprier de la problématique des violences basées sur le genre, afin de bien sensibiliser la population.



En ajoutant que « beaucoup des gens ignorent la problématique des violences basées sur le genre, c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire d'organiser cette formation afin de renforcer les capacités des leaders des organisations de la société civile.»



« C'est une formation qui va durer deux jours, et qui regroupe plus de dix organisations de la société civile, donc chaque organisation est représentée par au moins deux personnes », a conclu le président de l'ASJT.



Il faut rappeler que l'ASJT a pour mission, de s'investir de manière positive et significative sur la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques d'éducation, en vue de promouvoir le droit à une éducation publique de qualité, inclusive et accessible à tous.