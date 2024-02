Tchad : l’ASPA et U-report dynamique de Sarh luttent contre les mutilations génitales féminines

A l’occasion de la Journée mondiale contre les mutilations génitales féminines qui se célèbre chaque 06 février de l’année, l’association dénommée la Synergie Panafricaine (ASPA), en partenariat avec U-report dynamique de Sarh, a organisé ce 07 février 2024, une campagne de sensibilisation et une conférence-débat.



C’était autour du thème : « Mobilisons-nous pour la lutte contre les mutilations génitales féminines ».



Organisées à l’intention des collégiennes et lycéennes des différents établissements de la ville de Sarh, cette campagne de sensibilisation et cette conférence-débat, ont pour objectif de dénoncer cette pratique qui aujourd’hui est condamnée par la loi au Tchad.



Le coordonnateur national de la Synergie Panafricaine, Mbaïornom Paul, a souligné que les mutilations génitales féminine au Tchad sont principalement causées par des considérations culturelles et traditionnelles, et les conséquences sont nombreuses et graves.



Il s’agit entre autres : des douleurs chroniques, des problèmes urinaires, des infections, des complications lors de l'accouchement et même la mort. Et sur le plan psychologique, elles peuvent causer des traumatismes, la dépression, une baisse de l'estime de soi et des troubles post-traumatiques.



A cet effet, il a ajouté que la lutte contre les mutilations génitales féminines au Tchad, nécessite une combinaison d'efforts éducatifs, sociaux, médicaux et juridiques.



« Je vous exhorte à dénoncer cette pratique auprès des associations de défenseur des Droits de l’Homme et des associations des jeunes, afin de lutter efficacement contre cette pratique qui handicape la vie de nos sœurs », a conclu le coordonnateur national de la Synergie Panafricaine, Mbaïornom Paul.