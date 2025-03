Tchad : l’ASTBEF renforce les capacités des jeunes sur la santé sexuelle et reproductive au Tchad

L'Association Tchadienne pour le Bien-Être Familial (ASTBEF) a lancé officiellement ce 6 mars 2025, la formation sur l'outil de l’enquête Cap en ligne sur la santé sexuelle et reproductive au Tchad. Cette formation a eu lieu dans un centre de formation situé à Habbena dans le 7ème arrondissement de la capitale.



En effet, l’enquête Cap en ligne sur la santé sexuelle et reproductive concerne quatre autres pays de la sous-région, à savoir la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, la République du Congo et le Cameroun.



Dans son discours de lancement, la présidente de l’enquête Cap en ligne, antenne de Ndjamena, Kouchakbé Mariam Byangzoumbé a rappelé qu'au niveau du Tchad et dans la sous-région de l'Afrique centrale les données statistiques sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes ne sont souvent pas mises à jour, par manque des enquêtes régulières.



Et les méthodes d'enquêtes sont souvent traditionnelles et ne favorisent pas les atteintes du résultat fiable, à cause des multiples tabous qui se vit dans nos sociétés. Sachant que la jeunesse actuelle est très active sur les réseaux sociaux, cet outil qui a été conçue, facilitera de mener des enquêtes sur les problématiques liées à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes.



Cette enquête sera mise en place par le Mouvement d'Action des Jeunes au Tchad, et dans quatre autres pays qui sont le Cameroun, la Centrafrique, la République Démocratique du Congo, et la République du Congo. Kouchakbé Mariam Byangzoumbé indique que cette formation sur l'outil de l'enquête durera deux jours, puis s'en suivra une descente sur le terrain, tout en prenant en compte les universités du Tchad, les écoles ainsi que les provinces.



L'enquête se fera dans onze antennes du pays.