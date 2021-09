Tchad : l'ASTBEF se rapproche de la jeunesse pour sensibiliser sur la santé de reproduction

La campagne, lancée depuis le 1er juillet 2021 dans les 10 arrondissement de N'Djamena avec l'appui financier de l'UNFPA, se poursuit et vise à sensibiliser les jeunes sur la santé reproductive pendant la rentrée scolaire cette fois-ci. Elle s'accentue avec l'installation des kiosques d'animation et des stands d'offre de services en planification familiale, selon Tomhorabe Richard, coordonnateur de campagne et responsable communication d'Afriyan.



"Les jeunes vivent à un moment donné une période pleine de changement physique, psychologique, affectif et économique lorsqu'ils quittent l'enfance et entrent dans l'âge adulte. Nous voulons leur assurer qu'ils peuvent quitter ces cycles sans souci ni problème particulier", explique Tomhorabe Richard.



La campagne s'étend jusqu'au 7 octobre 2021. Elle prévoit différentes activités dont des débats, causeries, projections de films, animations à travers des kiosques, émissions-radios, jeux concours, tournois de football mixtes et offres de service en planification familiale.



Les jeunes sont invités à visiter les cinq stands d'information et d'orientation des jeunes qui seront disponibles pour les orienter ainsi que les trois stands d'offre de service en planification familiale gérés par des sages femmes et répartis dans les 6ème, 7ème et 9ème arrondissements.