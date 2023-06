Tchad : l'ASV s'active pour la protection des femmes avec une sensibilisation à Laï contre les VBG

Cette initiative a été très appréciée par les femmes, car c'est un sujet d'une grande importance dans la vie des femmes tchadiennes aujourd'hui.



La rencontre s'est conclue par la distribution de savons et d'autres kits pour encourager les participantes. La coordinatrice a également annoncé que cette sensibilisation se poursuivra dans les semaines à venir, dans d'autres villes et villages de la province du Tandjilé.



ASV, en plus de lutter contre les VBG, s'engage également contre le tabagisme, l'alcoolisme et apporte une aide précieuse aux personnes vulnérables. L'association propose également des formations destinées à la jeunesse et aux jeunes filles mères.