Tchad : l’ATNOR installe un comité technique de normalisation du génie civil et des bâtiments

L’Agence tchadienne de normalisation (ATNOR) a commencé à mettre en place hier, les comités techniques de normalisation.



Ainsi, ce mercredi 12 avril 2023, l'ATNOR a officiellement installé le bureau des experts du comité technique de normalisation du génie civil et des bâtiments, lors d'une réunion tenue dans la salle de réunion de CECOGDA.



C’est la directrice générale de l'ATNOR, le Dr Haoua Brahim Djabaye, qui a présidé cette réunion. Composé de 8 membres, le bureau du comité technique de normalisation du génie civil et des bâtiments a été élu par consensus.



Théophile Madjitoloum Youpbombé, directeur général du Centre d'Ingénierie et d'Assistance Technique, a été élu président, avec Idriss Goudja Tcheré, directeur général du bureau d'étude Labo-Gec, comme vice-président. Le deuxième vice-président est le Dr Ahmat Mbodou Mahamat, PDG d'AGRITCHAD, alors que les 5 conseillers sont issus de différents ministères concernés et de l'ENTP.



Leur mission, selon le Dr Haoua Brahim Djabaye, sera d'harmoniser les normes internationales en matière de génie civil et de bâtiments, de les homologuer, de les adapter et de les transformer en normes nationales.



L'ATNOR accueillera ce jeudi, le Comité technique de normalisation des produits alimentaires et des rentes.