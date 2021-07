Tchad : l'ATNOR lance ses activités pour une émergence du commerce à l'international

L'ATNOR est un organisme public à caractère administratif, chargé de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de normalisation et d'évaluation de la conformité.



La directrice générale de l'ATNOR, Dr. Houa Brahim Djabaye, a énuméré plusieurs des missions de l'Agence : veiller à l'élaboration des normes nationales en coordination avec les différents secteurs, réaliser des études et recherches, procéder aux enquêtes publiques dans le domaine de la normalisation, identifier les besoins nationaux en matière de normalisation, et assurer la représentation du Tchad au sein des organismes internationaux et régionaux de normalisation auxquels elle fait partie.



"L'ATNOR est un partenaire incontournable pour l'amélioration du climat des affaires au Tchad", a déclaré Ali Adji Mahamat Seïd, président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat (CCIAMA).