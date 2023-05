Tchad : l'ATNOR met sur pied le bureau du comité technique produits alimentaires et cultures de rentes

L'Agence Tchadienne de Normalisation (ATNOR) a organisé une réunion élective le 9 mai 2023 pour mettre en place le bureau du comité technique pour les produits alimentaires et les cultures de rente.



La directrice générale de l'ATNOR, Dr. Haoua Brahim Djabaye, a désigné les membres du nouveau bureau après avoir échangé avec les experts du comité sur les critères d'éligibilité de chaque candidat.



Le comité sera dirigé par Zakaria Abdoulaye Lawandji en tant que président et aura un mandat de deux ans. Les autres membres du comité sont Faouzi Bichara, Moussa Daoud, Klamdji Solidarité, Mariam Mahamat et Sedou Dama.