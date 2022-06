Tchad : l'ATNOR se fait découvrir via une journée porte ouverte

L'Agence tchadienne de normalisation (ATNOR), dans le cadre de l'exécution de son plan d'action, a organisé une journée porte ouverte à l'hôtel Ledger Plaza. Cette journée vise à faire connaître une agence née du souci d'arimer le Tchad à la modernité d'une part ; d'autre part, elle vise à sensibiliser les opérateurs privés et publics sur l'importance de la normalisation.



Une normalisation qui peut favoriser un développement car elle "permet aux organismes publics et privés de disposer des meilleures pratiques pour optimiser les moyens humains, matériels, financiers, et à être plus performants dans leurs domaines d'activités", explique Ali Djadda Kampard, ministre du Commerce et du Développement industriel.