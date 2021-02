Tchad : l'ATUR se positionne pour un 6e mandat du chef de l'État

Le coordinateur de l'association tchadienne pour l'unité de la République (ATUR), Hassan Mahamat Hallou, a apporté mardi, au cours d'un point de presse, son soutien au chef de l'État pour une candidature à la présidentielle d'avril 2021. Justifiant son soutien à Idriss Deby, l'ATUR estime qu'il s'est engagé pour la paix au Tchad et en Afrique.



"L'association tient à apporter son soutien le plus appuyé au Maréchal du Tchad qui a nourri une passion pour son peuple. Il s'est engagé personnellement dans le théâtre des combats pour protéger son peuple contre l'occupation et la déstabilisation. Il a sacrifié toute sa vie pour son peuple, pour le protéger. La société tchadienne dans son entièreté doit être fière et heureuse de son président par rapport aux actes louables, méritoires et chevaleresques posés par lui", selon Hassan Mahamat Hallou.



De l'avis du coordinateur de l'association, toute la population "doit être derrière le président pour l'aider, l'accompagner et soutenir sa candidature aux élections à venir". Hassan Mahamat Hallou va plus loin et assure que le président "n'a pas d'égal et personne ne peut le concurrencer".



Le 6 février prochain, le MPS investira Idriss Deby pour un sixième mandat. De nombreuses voix s'élèvent au Tchad pour appeler le chef de l'État Idriss Deby à ne pas se représenter et procéder à une transition pacifique du pouvoir. Idriss Deby est à la tête du pouvoir depuis 30 ans.