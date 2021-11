Tchad : l’AUDEG, trois années d’actions en faveur du grand BET

L’Association pour l’Unité et le Développement du Grand BET (AUDEG), a organisé le 18 novembre 2021, au centre Al-Mouna, un atelier de restitution de ses activités depuis 2019. Les ressortissants du Grand Borkou Ennedi Tibesti, ont pris part à l’événement. L’objectif de cet atelier est de faire le bilan de ses activités durant les trois années de travail, et de fixer les objectifs pour les années à venir.



Faisant l’historique des activités, le président de l’association, Nousoury Allatchy, a affirmé que l’Association pour l’Unité et le Développement du Grand BET (AUDEG) a été créée en 2017 en France par la diaspora. Elle vise à consolider les liens entre les enfantes du Borkou Ennedi Tibesti (BET), voler aux secours des couches vulnérables, des démunis et œuvrer pour le maintien de la paix. Noussoury Allatchy souligne que l’AUDEG a beaucoup aidé le gouvernement dans sa politique de lutte contre le Covid-19 en 2019/2020, et a volé aux secours de la population de Ounianga Kebbir, suite à des événements de feu de brousse ravageant des dattiers.



Dans le cadre de l’éducation, l’association a eu à prendre en charge les frais de déplacement des enseignants de l’école primaire et à donner des contrats de prestation de service aux maîtres communautaires pour l’instruction des enfants du BET. Au cours de cet atelier, il y a eu la restitution des activités réalisées depuis trois ans, la présentation d’un nouveau chronogramme d’activités, les propositions des objectifs à atteindre dans les années avenir et les nouvelles perspectives.



L’Association pour l’Unité et le Développement du Grand BET a pour siège national N’Djamena, et Paris pour la diaspora.