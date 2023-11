Tchad : l'AUF lance les activités de la semaine de l'entrepreneuriat et de la créativité

La semaine de l'entrepreneuriat et de la créativité édition 2023, a été officiée ce jour 13 novembre 2023 par le responsable du Bureau National de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) au Tchad, Marayi Choroma.



La cérémonie de lancement a eu lieu dans les locaux du Bureau National de l'AUF, suivie d'un atelier de formation qui va s'étendre jusqu'au 17 novembre 2023.



Cette initiative est mise en place dans le but de promouvoir et de soutenir l'esprit d'entrepreneuriat en milieu universitaire. En effet, l'esprit d'entreprise est aujourd'hui célébré dans de nombreux pays du monde. Il s'agit de fêter l'entrepreneur et l'esprit d'entreprendre.



A cet effet, de nombreux entrepreneurs disposent de talents qui leur permettent de les mettre au service de la société, aussi bien dans les secteurs de l'économie traditionnelle, que dans les activités technologiques innovantes, l'économie sociale et solidaire, la protection de l'environnement.



Cependant, en dépit des investissements considérables qui ont été consentis, la mise en œuvre des politiques de lutte contre le chômage, le sous-emploi et le problème d'insertion des diplômés, dans la région de l'Afrique centrale, restent un défi à relever pour booster l'emploi.



Le Bureau National de l'AUF au Tchad, en collaboration avec les quatre CLEFs du Tchad, décide de fêter l'entrepreneuriat par l'accompagnement des étudiants. Cette célébration se décline sous forme d'activités diverses alliant la créativité, les exposés et ainsi que des ateliers de formation.



Ces instants de partage visent à donner aux étudiants les outils nécessaires pour la concrétisation de leurs idées. Ils s'inscrivent également en droite ligne de la vision de l'AUF qui place l'emploi des jeunes en général, et celui des étudiants en particulier, au cœur des priorités de son plan quadriennal 2021-2025.



De même, ils visent à voir émerger d'institutions de formation tchadiennes, des jeunes diplômés avec des mentalités nouvelles qui voient dans l'entrepreneuriat, l'option prioritaire de carrière valorisante. En outre, la semaine est ouverte aux étudiants de toutes les institutions membres de l'AUF au Tchad.



Durant la semaine, 20 étudiantes devraient être accompagnées à développer leur esprit créatif, 20 étudiants accompagnés en entrepreneuriat, alors que dix projets encadrés seront prêts à être accompagnés en 2024. Ainsi donc, les projets développés par les étudiants apporteront de la valeur ajoutée et contribueront également au développement socioéconomique du Tchad.