Tchad : l'AUF renforce les chercheurs sur les techniques de recherche et l'écriture scientifique

Une formation inscrite dans le cadre de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche dont l'objectif était d'offrir aux chercheurs et particulièrement ceux en thèse doctorat, les outils et techniques pour pouvoir bien mener leurs recherches.



L'atelier visait aussi des objectifs spécifiques à savoir "instruire les participants sur l'identification des ressources pertinentes dans un domaine donné, apprendre à évaluer les ressources en ligne et apprendre à écrire suivant la rigueur de la science", ont indiqué les responsables de Campus numérique francophone de N'djamena.



Formateur au cours de cet atelier, Ndjin-Nan Oinza Joseph a indiqué que "la recherche de l'information est une culture de l'UNESCO. "Il est recommandé aux universitaires d'avoir accès à l'information pour pouvoir traiter leurs travaux académiques", a-t-il ajouté. "C'est dans ce sens qu'aujourd'hui tout le monde accède à Internet pour s'informer. Mais il va falloir une bonne base méthodologique et des outils pour utiliser ce réseau, tirer des informations scientifiques et arriver à les évaluer dans le contexte scientifique", a-t-il rappelé.