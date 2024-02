Tchad : l'AVAT clôture sa campagne de sensibilisation sur les produits vétérinaires dans le Mandoul

Le directeur général de l'Agro Veterinary Agency Tchad (AVAT), Dr Abdelbassit Abdoulaye, accompagné de ses proches collaborateurs, a clôturé la campagne de sensibilisation sur les médicaments vétérinaires à Péni, dans la province du Mandoul.



Après le Salamat, le Sila et le Moyen Chari, l’équipe s’est rendue ce 13 février 2024 dans la localité de Péni, pour informer et sensibiliser les éleveurs sur l’utilité des médicaments vétérinaires, et sur la bonne utilisation des produits vétérinaires.



Comme à chaque étape, l'équipe a organisé des séances de sensibilisation dans les marchés de bétails, pour aider les éleveurs à distinguer un produit vétérinaire falsifié d'un produit authentique, mais aussi, leur enseigner la manière de l’utiliser en cas de besoin pour la bonne santé de leurs animaux.



Dr Abdelbassit Abdoulaye, directeur général de l’AVAT, souligne que le but de leur mission est de lutter contre les produits contrefaits qui pullulent sur les marchés. Il a exhorté les éleveurs à aider le gouvernement dans sa lutte contre les produits vétérinaires contrefaits, et à fréquenter les centres vétérinaires pour la santé animale.



Il faut noter qu'à chaque étape, l'équipe sensibilise les éleveurs avec des séances de démonstration.