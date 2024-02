Tchad : l'AVAT sensibilise les éleveurs à l'utilisation responsable des produits vétérinaires

Suite à leurs interventions dans les régions de Salamat et Sila, l'équipe a visité, ce 10 février 2024, la localité de Roro, située à environ 135 kilomètres de Sarh, le chef-lieu du Moyen Chari. L'objectif principal est d'éduquer et de sensibiliser les éleveurs sur l'importance des médicaments vétérinaires et sur les bonnes pratiques d'utilisation de ces produits.



À chaque destination, l'équipe a tenu des méga-réunions sur les marchés des localités visitées, encourageant les éleveurs à différencier les produits vétérinaires contrefaits des produits authentiques et à apprendre comment les utiliser correctement pour assurer la santé de leur bétail.



Dr Abdelbassit Abdoulaye a souligné que le principal objectif de cette mission est de combattre la prolifération des produits contrefaits sur les marchés.



Il appelle les éleveurs à soutenir le gouvernement dans sa lutte contre la contrefaçon de produits vétérinaires et à recourir aux services des centres vétérinaires pour préserver la santé animale.



L'équipe d'AVAT utilise des séances de démonstration à chaque étape pour renforcer la sensibilisation des éleveurs.