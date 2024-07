Tchad : l’Afrique du Sud célèbre de la Journée mondiale de Nelson Mandela

L'ambassadeur de l'Afrique du Sud en collaboration avec l'assemblée générale des Nations Unies, ont célébré la Journée mondiale de Nelson Mandela, ce 18 juillet au ministère des Affaires étrangères.



Cette journée vise à encourager les individus, les communautés et les organisations à réfléchir aux valeurs et aux principes de Mandela, et à agir de manière positive au sein de leurs propres communautés.



Dans son discours de bienvenue, le coordinateur-résident et coordinateur humanitaire, Dr François Batalingaya a affirmé que, Nelson Mandela a montré le rôle extraordinaire qu'une personne pouvait jouer dans l'édification d'un monde meilleur. Il faut rappeler aussi que le thème de la Journée internationale Nelson Mandela de cette année, la lutte contre la pauvreté et les inégalités est entre nos mains.



Le monde est divisé et déchiré par les inégalités. La faim et la pauvreté sont largement répandues dans le pays précisément au Tchad. Le tiers de la population mondiale, constitué des plus riches, émet autant de gaz à effet de serre, aux effets destructeurs pour la planète, que les deux tiers de l'humanité.



Cependant, il a décidé de changer la donne, d'éliminer la pauvreté et de mettre fin aux inégalités. François Batalingaya a exhorté le citoyen de lutter contre le racisme, de respecter les droits humains, de combattre les changements climatiques et de créer un monde qui sert la cause de toute l'humanité.



La cérémonie a réuni plusieurs personnalités parmi lesquels, le représentant du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, ainsi que les représentants des organisations des Nations Unies.