Tchad : l'Agence nationale du volontariat mobilise la jeunesse pour le développement

L'ANVOL-T a pour vision de répondre à une demande croissante d'engagement émanant de la jeunesse. Le volontariat national contribuera au développement des jeunes citoyens engagés, dynamiques et intégrés afin de contribuer à un Tchad solidaire et émergeant d'ici l'horizon 2030, selon Idrissa Abaté Abakar, directeur général de l'ANVOL-T.



Le directeur général de l'Agence a appelé les jeunes à saisir cette occasion pour le développement du pays à travers le volontariat.



L'ANVOL-T est investie d'une mission de mobilisation des énergies pour le développement économique, socioculturel du pays et de promotion du sentiment national et patriotique, de la tolérance, de l'esprit civique, du sens de la discipline, de la dignité du travail, de l'intérêt général et de la culture de la paix.



C'est le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, Routouang Christian, qui a lancé cette 1ère édition. Il a encouragé les jeunes à prouver leur engagement dans le développement du Tchad et a exhorté la jeunesse à faire preuve de beaucoup de curiosité et postuler au maximum pour les opportunités proposées par cette Agence.