Tchad : l'Aïd al-Fitr dans l’engouement et la cohésion au Batha

À l’instar des autres musulmans du pays, les fidèles d’Ati ont célébré ce lundi 2 mai 2022 l’Aïd al-Fitr. Plusieurs autorités dont le secrétaire général de la province du Batha, ABDELAZIZ Maï Mahamat, représentant le gouverneur, ont pris part à la prière de ladite fête à la grande mosquée Al Atikh d’Ati.



La grande prière est dirigée par l'Imâm Mahamat Nour KHARACHI en présence de nombreux fidèles venus des 4 coins de la ville.



A la fin de la prière, l’imam a saisi l’occasion pendant son sermon pour inviter les musulmans à l’union sacrée autour du pays. Il a rappelé qu’une nation ne peut se développer sans passer par des périodes difficiles.



L’imam demande aux fidèles de faire des dons et de véhiculer le message de la paix, le vivre ensemble et le cohabitation pacifique.



Après la prière, les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Batha et les autorités administratives, militaires et civiles se sont rendus à la résidence du gouverneur pour adresser leurs vœux de paix au président du Conseil militaire de transition et au gouvernement.



En réponse, le secrétaire général de la province du Batha, ABDELAZIZ Maï Mahamat a formulé ses vœux de paix, santé et de prospérité à tous les tchadiens de l’intérieur comme de la diaspora.