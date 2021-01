Tchad : l'Alliance Gavi appuie le système de santé en matériel

L’alliance Gavi a remis mercredi un lot important de matériel au ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale. Le don est composé des gants, lunettes de protection, masques et thermoflashs.



Le matériel est destiné à appuyer la campagne de vaccination contre la rougeole couplée à la Vitamine A et au Mebendazole. La campagne démarrera le 12 janvier 2021 et va durer dix jours.



La réception du don a eu lieu en présence du directeur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Ismaël Barh Bachar et du coordinateur national de riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi.



Une commission est à pied d’œuvrer pour procéder à la répartition de ces matériels selon les provinces concernées par cette campagne. Ces matériels seront acheminés dès ce jeudi 7 janvier dans les différentes provinces retenues pour la campagne de vaccination contre la rougeole couplée à la vitamine A et au Mebendazole, informe le ministère de la Santé publique.