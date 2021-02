Tchad : l’Alliance Socialiste tient son congrès à Mongo

Le 3ème congrès ordinaire du parti l’Alliance Socialiste (AS) s'est tenu ce lundi à Mongo. La cérémonie a vu la présence du président du parti Alliance socialiste, Mahamat Bichara, candidat aux futures élections présidentielles.



Trois différents chefs de partis de l’opposition à savoir Amine Djibrine Alwali du Parti pour la Justice et le Développement (PJD), Khalil Mahamat Djibrine du Parti du Peuple pour le Changement et enfin de Khalid Ridouane du Front des Socio-démocrates Tchadiens (FSDT) ont pris part à cette cérémonie pour donner un éclat particulier à ce congrès.



Brossant les faits actuels sur la situation sociale du pays, Mahamat Bichara se dit être le président du peuple. Il ajoute qu'avec l’appui de la population et de la jeunesse du Guera, le parti s’en sortira vainqueur aux prochaines élections présidentielles.



"L’incapacité du régime MPS de promouvoir la gouvernance politique est masquée par une campagne médiatique disproportionnée alors que chaque jour porte des empreintes d’incohérence dans tous les secteurs de la vie nationale. La cherté de vie perdure depuis plus de dix ans et le gouvernement affiche son impuissance à la juguler", a-t-il indiqué dans ses propos.