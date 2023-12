Tchad : l’Alliance et le Bloc Citoyen pour un État fédéral dénonce des irrégularités lors du scrutin référendaire

Le porte-parole de l'Alliance et le Bloc Citoyen pour un État fédéral du Tchad, Natoï-Allah Ringard, a animé un point de presse ce vendredi 22 décembre 2023, à la radio Oxygène.



Dans sa déclaration, il a indiqué que depuis la mise en place de la CONOREC, et de ses démembrements au vote du 17 décembre dernier, des graves irrégularités ont été constatées, et que les auteurs ne sont que les partisans du Oui.



Il a relevé des irrégularités qui sont entre autres : la poursuite de la campagne le jour du scrutin, le vote des mineurs, les menaces, agressions et séquestrations des militants de la fédération, l'utilisation des moyens de l'État par les membres de la coalition Oui.



Natoï-Allah Ringard affirme qu'au regard de tous ces faux, orchestrés par les partisans du Oui, l'Alliance et le Bloc Citoyen pour un État fédéral demande avec une grande fermeté, l'arrestation et la condamnation des auteurs de ces actes qui sont contraires à la loi. En outre, il a remercié les Tchadiens qui selon lui, ont largement exprimé en toute souveraineté, un choix pour le passage de l'État unitaire à l'État fédéral.



L’Alliance et le Bloc Citoyen pour un État fédéral invite également la CONOREC à donner des vrais résultats issus du vote, et met en garde contre toute modification éventuelle de la volonté du peuple. « Tchadiennes et Tchadiens, restez mobilisés et soudés pour la victoire certaine du Non, et nous allons fêter ensemble cette victoire le 24 décembre prochain », a-t-il lancé.



Par ailleurs, Natoï-Allah Ringard n'a pas également manqué d'évoquer la grève des enseignants qui paralyse le système éducatif tchadien. Il invite le président de Transition, ainsi que le Premier ministre d'Union nationale, à chercher des voies et moyens pour remédier à cette situation qui affecte les élèves.