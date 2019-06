Tchad : l’Ambassade US sensibilise sur la lutte contre la traite des personnes

L’Ambassade des Etats-Unis au Tchad a fait jeudi 21 juin, dans ses locaux à N'Djamena, une présentation sur la traite des personnes au Tchad à l’attention des Hommes des médias.



Cette exposition a permis d’édifier les participants sur la traite des personnes. Egalement appelée trafic d’êtres humains ou esclavage moderne, la traite des personnes est l’usage de la force, de la fraude ou de la coercition afin d’obliger quelqu’un à fournir du travail ou des services, souvent sexuels.



Ce phénomène comprend plusieurs éléments entre autres le recrutement, le recèlement, le transport, la fourniture ou l’obtention d’une personne à des fins d’exploitation.



Selon l’ambassade des Etats-Unis au Tchad, depuis l’an dernier, le pays a fait des progrès importants en criminalisant la traite de personnes, en renforçant les poursuites judiciaires contre les trafiquants, et en décidant de placer la police judiciaire sous le ministère de la justice afin de mieux contribuer à la préparation des dossiers judiciaires.



Le chargé des affaires de l’Ambassade des Etats-Unis, Richard Bell a déclaré que les Etats-Unis ont un engagement ferme contre la traite des personnes parce qu'ils sont convaincus de la dignité de chaque être humain qui mérite le respect et la liberté.



Selon lui, depuis plusieurs années, le département d’Etat américain publie un rapport sur la situation dans chaque pays du monde, y compris les Etats-Unis.



Il offre des recommandations au gouvernement concerné, y compris le gouvernement américain lui-même, afin de renforcer la lutte contre ce fléau.



« Répondant à plusieurs demandes des autorités tchadiennes, l’ambassade accueillera la semaine prochaine des consultants qui travailleront avec les autorités tchadiennes pour identifier des besoins prioritaires de formation de différents acteurs concernés par la lutte contre la traite des personnes. Les compétences acquises dans cette lutte seront également utiles dans la lutte contre d’autres formes de trafics entre autres drogues et armes », a affirmé le chargé d'affaires de l’Ambassade des Etats-Unis, Richard Bell.