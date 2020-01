Tchad : l'Ambassade de Chine réagit sur la mort de son ressortissant incinéré

L'Ambassade de Chine au Tchad a apporté lundi des clarifications après "le débat récent dans les médias tchadiens relatif à l'incinération du corps d'un chinois".



Selon la représentation diplomatique, l'homme est "décédé à cause d’une maladie aiguë, dans le 7ème arrondissement de N’Djaména."



"Nous tenons à clarifier que le mort n’était pas travailleur pour le chantier du Stade de N’Djamena situé à Mandjafa", a souligné l'Ambassade.



Elle a indiqué qu'elle exige toujours de ses ressortissants chinois au Tchad le respect des lois et moeurses locales dans leurs activités économiques et la vie quotidienne.