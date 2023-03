Tchad : l'Ambassade des États-Unis célèbre la réouverture du Centre américain avec une journée portes ouvertes

Cette réouverture coïncide avec le mois important aux États-Unis appelé "Mois de l'histoire des femmes". À l'issue de cette journée portes ouvertes, plusieurs femmes ayant marqué l'histoire dans des domaines qui sont chers au Centre américain ont été honorées, notamment l'enseignement de l'anglais, le vivre-ensemble, l'entrepreneuriat, l'autonomisation des femmes et les droits de l'homme.



Selon la conseillère aux affaires culturelles et de presse de l'ambassade des États-Unis, le Dr Tova Choate, ce centre sera un lieu d'échanges, de partage, d'apprentissage, de développement personnel et collectif pour tous les hommes, femmes et jeunes.



Tout en invitant les élèves et les étudiants à venir visiter la bibliothèque du Centre américain, le Dr Tova Choate a indiqué que cette visite leur permettra de découvrir des idées et des expériences qui les aideront à écrire leurs histoires personnelles.