Tchad : l’Ambassade des États-Unis renforce la capacité des inspecteurs et des enseignants en anglais

L’Ambassadrice des États-Unis au Tchad, Geta Pasi, a présidé hier, vendredi 29 juin 2018, à l’Ambassade des États-Unis, la cérémonie de clôture d’un atelier de cinq jours pour 24 inspecteurs et enseignants tchadiens de la langue anglaise. L'atelier initié par l'ambassade des États-Unis en collaboration avec le Ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, vise à fournir aux participants de toutes les régions du Tchad des stratégies pédagogiques qu'ils peuvent utiliser dans leurs salles de classe et partager avec les enseignants dans leur région. L'atelier a été animé par Mme Alexis Franks, spécialiste de la langue anglaise du Département d'État Américain, basée à l'Université Adventiste d'Afrique Centrale à Kigali, au Rwanda.



Dans son intervention, l’Ambassadrice des États-Unis d’Amérique Geta Pasi a indiqué que l’atelier traduit l’expression de la grande valeur que les États-Unis accordent à l’éducation et répond à une demande croissante de formation en anglais. Elle a également souligné que la langue anglaise est essentielle pour les affaires internationales, la science, la technologie et l’innovation. Selon elle, la maitrise de l’anglais, en particulier chez les jeunes, ouvre un nouveau monde, crée des opportunités, et rend le Tchad plus attractif aux investisseurs.



Le Secrétaire d’État à l’Éducation nationale et à la Promotion civique, M. Ndordji Nazaire, tout en exprimant sa gratitude à l’Ambassade des États-Unis au Tchad pour cette initiative, a affirmé pour sa part que son département se réjouit de cette marque de coopération dans le domaine de formation. Par ailleurs, il a dit que les bénéficiaires de cette formation ont une lourde responsabilité, car ils sont appelés à reprendre toutes les connaissances acquises ici dans leurs délégations respectives.



Dans son mot de remerciement à l'Ambassade et au Ministère, Laradoum Eulalie, professeure d'anglais, s'exprimant au nom des participants, a déclaré que l'atelier leur avait donné une occasion unique d'acquérir de nouvelles méthodes, techniques et approches pédagogiques. Elle a exhorté l'ambassade à organiser de telles formations plus souvent.