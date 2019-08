Tchad : l'Ambassade des USA appelle à un "règlement pacifique des conflits"

L'Ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad s'est engagée jeudi à promouvoir la stabilité, la sécurité et le respect de la dignité de toutes les personnes, selon un communiqué.



A la suite de la récente déclaration du Gouvernement de la République du Tchad annonçant l'état d'urgence dans les provinces de Ouaddaï, Sila et Tibesti, l'Ambassade saisit cette occasion pour "exhorter toutes les personnes au Tchad à rechercher des moyens pacifiques pour régler les conflits et à respecter l'état de droit."



Au terme du décret n° 1162 du 20 août 2019, le Président de la République a décrété un état d'urgence dans les provinces du Ouaddaï, du Sila et du Tibesti à compter du 20 août jusqu'au 10 septembre 2019.