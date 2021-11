Tchad : l'Archevêque Djitangar Edmond réagit à l'agression d'un curé et interpelle les autorités

Le 3 novembre 2021, trois véhicules Toyota ayant des militaires (bérets rouges) à leur bord, se sont introduits de force dans la cour de la Paroisse Saint Isidore Bakanja de Walia Goré. Il leur est reproché d'avoir eu une attitude irrespectueuse. À son arrivée, le curé a été injurié et violenté, avant que son téléphone ne soit arraché.



"Nous suivons cette affaire de près car elle confirme le mépris des personnes et des lieux de culte par ceux qui sont censés les protéger. Ce n'est pas un fait isolé", dénonce l'Archevêque métropolitain de N'Djamena, Djitangar Goetbé Edmond.



L'Archevêque dénonce un manque de respect et une violation délibérée d'un lieu de culte. Selon lui, "cette forme d'intolérance ne doit pas avoir place dans une société plurielle" et affirme que les auteurs "se mettent en guerre contre Dieu".



Djitangar Goetbé Edmond appelle à prier pour le pardon et interpelle les autorités sur la sécurisation de lieux de culte. Il appelle à punir ceux qui posent des actes de nature à compromettre le vivre ensemble.