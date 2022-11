Tchad : l'Archevêque métropolitain donne des orientations pour la journée de la paix du 28 novembre

Cette communion est l'occasion de réfléchir devant Dieu sur "les souffrances actuelles du Tchad et leurs causes" et de "supplier le Seigneur de nous prendre en pitié pour notre incapacité de nous accepter et de gérer ensemble notre pays".



L'Archevêque a précisé que cette initiative est encouragée dans le sens d'un approfondissement spirituel de cette journée et la possibilité de trouver un temps de partage ou de convivialité avec les familles éprouvées ou avec nos frères et soeurs des différentes confessions religieuses.



"Aucun rassemblement, mouvement de groupe ou organisation en dehors des espaces paroissiaux n'est recommandé", clarifie Djitangar Goetbé Edmond.