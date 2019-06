Tchad : l'Assemblée adopte deux lois sur des accords d'investissement et de prêt

Les députés ont adopté mardi à l'Assemblée nationale, deux projets de loi portant sur des accords d'investissements, au cours d'une plénière présidée par le 3ème vice-président de l'Assemblée nationale, Yombombé Madjitoloum Téophile.



Le premier projet de loi autorise le Président de la République à ratifier l'accord pour la protection et la promotion réciproque des investissements entre le Tchad et les Emirats Arabes Unis.



L'accord Tchad-Emirats instaure un cadre juridique stable visant à promouvoir et protéger les investissements étrangers de chacune des parties sur le territoire de l'autre.



Justifiant la nécessité d'un tel accord, le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne a relevé que "sans un cadre juridique adéquat de protection des investissements extérieures, personne ne s'engagera à investir dans un pays".



100 km de route N'Gouri-Bol



Le second projet de loi autorise le chef de l'Etat à ratifier l'accord de prêt complémentaire entre le Tchad et le Fonds Koweïtien pour le développement économique relatif au financement de construction de la route N'Gouri-Bol.



"Pour le financement de la route N'Gouri-Bol, il a déjà été bouclé mais lorsqu'on a connu la crise économique, le Tchad n'a pas été en mesure d'assumer sa contrepartie", a expliqué le ministre de l'Economie et de la Planification du développement.



"Nous avons sollicité à nouveau les partenaires, les mêmes, qui ont accepté d'augmenter leur part. Ce prêt nous permettra de boucler le financement. Nous espérons construire les 100 km de route N'Gouri-Bol qui nous permettront de désenclaver cette partie importante, tant du point de vue richesse que du point de vue de la population, mais c'est aussi une région stratégique au Tchad. C'est tout à fait une action concrète dans le cadre du Plan national de développement", a ajouté Issa Doubragne.



Le prêt s'élève à un montant de 11 millions $ (6,6 milliards Francs CFA).