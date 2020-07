Tchad : l'Assemblée approuve la création d’un Institut national de santé publique

Les députés ont adopté mercredi à l'Assemblée nationale, la Loi portant création d'un Institut national de santé publique.



Ils se sont prononcés à 148 voix pour, zéro contre et zéro abstention.



Selon le ministre de la Santé publique, la création de cette institution répond au besoin urgent de lutte contre les épidémies. L'Institut permettra d'assurer une surveillance épidémiologique accrue.



Pr. Mahamoud Youssouf Khayal a rappelé que la sécurité des médicaments, des vaccins et de la transfusion sanguine dans le cadre de la lutte contre toutes les formes d’épidémies, demeure un véritable problème de santé publique au Tchad.



La Loi "permet de répondre au besoin qu’éprouve le Tchad dans le cadre de la lutte contre les épidémies et les maladies sous surveillance", a dit le ministre.