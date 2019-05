Tchad : l'Assemblée autorise la prolongation des activités d'United Hydrocarbon

Les députés ont adopté ce vendredi 17 mai le projet de loi autorisant la société United hydrocarbon International à prolonger de deux ans ses activités au Tchad, après la présentation du rapport de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale.



La plénière s'est déroulée au Palais de la démocratie, en présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Moussa Kadam, et du ministre de l'Energie et du Pétrole, Mahamat Hamid Koua.



L'entreprise United Hydrocarbon est spécialisée dans la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux. Elle a signé depuis quelques années un contrat de prospection avec le Gouvernement.



"C'est un partenaire qui a fait des investissements à la hauteur de ses engagements et qui voudrait encore continuer à investir (...) Si vous avez des ressources pétrolières qui ne sont pas encore exploitées et que vous avez un partenaire qui cherche à mettre en valeur, c'est un cadre idéal", a souligné le ministre de l'Energie et du Pétrole, Mahamat Hamid Koua.



Le projet de loi a été adopté à 135 voix pour, 0 contre et 0 abstention.



D'après la société, la zone d'Afrique centrale représente, à travers ses bassins, une opportunité de classe mondiale pour l’exploration et la mise en valeur de pétrole et de gaz, reposant sur des réserves prouvées et des champs en production, ainsi que sur des ressources importantes, hautement prospectives et sous-explorées.