Tchad : l'Assemblée nationale adopte la loi sur le corps des volontaires nationaux

Les députés ont examiné et adopté jeudi à l'Assemblée nationale, la loi portant institution d’un corps des volontaires nationaux au Tchad. La plénière a eu lieu en présence du président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi.



Les élus du peuple se sont prononcés à 148 pour, zéro contre et zéro abstention.



Le texte avait été soumis le 7 novembre dernier en conseil des ministres par le ministère de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi.



A travers cette loi, le gouvernement souhaite opérationnaliser le cadre d’action pour l’institutionnalisation du volontariat des jeunes. Ce corps qui existait déjà à titre expérimental, a participé à de nombreuses activités, notamment de sensibilisation dans les quartiers. Sa formalisation à travers une loi lui permettra de jouer pleinement la mission qui lui est dévolu.



Le corps des volontaires sera déployé dans tous les secteurs de développement et "bénéficiera de toute l’attention" du Gouvernement pour une "implication active et un brassage de ses membres", selon le ministère de la Communication.