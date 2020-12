Tchad : l'Assemblée nationale clôture sa deuxième session ordinaire

L'Assemblée nationale a clôturé jeudi sa deuxième session ordinaire de l'année 2020. La cérémonie de clôture s'est déroulée au Palais de la démocratie, en présence notamment du ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet.



Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale Dr. Haroun Kabadi, a évoqué plusieurs faits marquants de l'année. Il a félicité le gouvernement pour les recouvrements réalisés dans les régies de recettes, rappelant que le Tchad a l'une des économies les plus performantes de la sous-région malgré la crise sanitaire (rapport du FMI sur les perspectives régionales d'octobre 2020).



Au cours de la deuxième session, l'Assemblée nationale a adopté 13 projets de Loi (texte constitutionnel, Loi portant création d'un Fonds de solidarité, Loi portant création d'un Fonds de soutien au secteur coton, Loi portant création d'une caisse nationale d'assurance santé, ratification d'accords de prêts, Loi portant réaménagement de l'ENASS et restructuration de la Centrale pharmaceutique d'achat, adoption du Code procédure civile, sociale et commerciale).



Trois résolutions ont été adoptées. Elle sont relatives à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, à la création d'une commission spéciale pour l'examen de la révision de la Constitution et à la création d'une commission spéciale chargée de la relecture du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour le mettre en conformité avec la constitution.



Chaque 10 jours, l'Assemblée nationale a interpellé le ministre de la Santé dans le cadre de la crise sanitaire.



Par ailleurs, l'Assemblée nationale a mis en place une unité de visioconférence pour participer virtuellement aux réunions de travail face à la crise de Covid-19, les députés n'ayant pas pu se déplacer pour des missions parlementaires.



Dr. Haroun Kabadi a informé que la Caisse nationale autonome des députés est mise en place, tandis que la mutuelle d'entraine de l'Assemblée nationale est déjà opérationnelle et effective.