Tchad : l’Assemblée nationale lance officiellement les travaux de la quatrième législature

L'Assemblée nationale a tenu, ce mercredi 4 juin 2025, au Palais de la Démocratie, sa première conférence des présidents des groupes parlementaires, des commissions, ainsi que des membres du bureau. Cette réunion a permis aux députés d’adopter le calendrier de la première session ordinaire de l’année 2025.



Dans son allocution, le président de l’Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaïmi, a rappelé que cette réunion marque le lancement effectif des travaux de la quatrième législature, après la mise en place du Parlement bicaméral, composé de deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat.



La prise de pouvoir par le président de la République en exercice, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a conduit à l’instauration d’une période de transition, régie par la Charte de transition, qui a temporairement remplacé la Constitution. Depuis, l’Assemblée nationale, l'une des deux chambres du Parlement, a adopté son règlement intérieur le 28 février 2025.



Après l’avis juridique du Conseil constitutionnel, huit groupes parlementaires ont été constitués et dûment installés. Ensuite, de manière consensuelle, les bureaux des treize commissions permanentes, ainsi que celui du comité d’évaluation ont été mis en place le 26 mars 2025.



Avec l’adoption du premier calendrier de la quatrième législature, l’Assemblée nationale, en tant qu’organe législatif et de contrôle de l’action gouvernementale, doit désormais pleinement jouer son rôle à travers les travaux des commissions permanentes et l’examen des projets et propositions de loi qui lui sont soumis.



C’est également l’occasion de saluer la clairvoyance et le sens élevé de l’État du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, qui s’est pleinement investi pour garantir la sécurité, la paix et l’unité nationale, permettant ainsi au pays de rétablir l’ordre constitutionnel.



Le président de l’Assemblée a enfin invité chaque député à participer activement aux travaux des commissions et aux séances plénières programmées, en faisant preuve de responsabilité par leur assiduité et leur ponctualité. « C’est à ce prix seulement que l’Assemblée nationale pourra se montrer digne de sa mission », a-t-il conclu.