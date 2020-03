Tchad : l'Assemblée nationale ouvre sa session ordinaire 2020

Le président de l’Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, a ouvert jeudi au Palais de la démocratie à Gassi, les travaux de la première session ordinaire, en présence du représentant du ministre conseiller à la Présidence de la République, Dr. Nouradine Delwa Kassiré Coumakoye, et de plusieurs membres du Gouvernement.



Le président de l’Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, a déclaré que la première session ordinaire 2020 est celle des grands enjeux électoraux qui s’annoncent à l'horizon.



Selon lui, au cours de cette intersession parlementaire, les travaux de réhabilitation de l'hémicycle se sont poursuivis sans relâche et prendront fin dans les délais impartis afin de permettre au président de la République de venir à l’Assemblée nationale prononcer son adresse sur l’état de la Nation et ce, conformément aux nouvelles dispositions de la Constitution de la 4ème République.



« Pendant notre session, nous aurons à examiner six projets des lois visant le renforcement de notre gouvernance politique et économique », a-t-il dit.



D’après le président de l’Assemblée nationale, Il s’agit entre autres du projet d’ordonnance portant statut de l’opposition démocratique, l’amnistie des atteintes à l’intégrité territoriale, et l'ordonnance portant ratification de la convention des prêts et organisation de l’état civil au Tchad.



En plus de ces projets, trois propositions de lois portent respectivement sur la réglementation des activités de transfert des fonds, le budget autonome de l’Assemblée nationale et la création d’une caisse de retraite parlementaire.



Huit questions seront débattues, relatives aux thématiques politique, économique et sociale. Elles seront adressées aux membres du Gouvernement.