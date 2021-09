Tchad : l'Assemblée nationale se prépare à céder la place au Conseil national de transition

Le Conseil national de transition est appelé à jouer un rôle fondamental et déterminant dans la définition des grandes réformes institutionnelles en jetant les bases du processus électoral à venir, notamment par l'adoption de la nouvelle constitution par voie référendaire, l'adoption du nouveau Code électoral, la mise en place de la CENI et de la nouvelle structure de coordination des partis politiques, explique Dr. Haroun Kabadi, président de l'Assemblée nationale.



Au niveau de l'Assemblée nationale, avant la mise en place du CNT, un rapport bilan de la troisième législature a été finalisé et des dispositions pratiques ont été prévues pour assurer un passage de relai dans les meilleurs conditions.



Le secrétariat général de l'Assemblée nationale et ses différents services ont bénéficié du 24 au 26 août d'une formation organisée conjointement par l'Assemblée nationale et l'Union interparlementaire.



La formation a permis d'outiller les fonctionnaires parlementaires en mettant à leur disposition des informations relatives aux pratiques en cours dans les Assemblées soeurs en matière d'accueil des nouveaux parlementaires.