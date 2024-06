Tchad : l’Association ALAM-NDJAM invite les autorités à déplacer le dépôt de munitions hors de N’Djamena

Suite à l'incendie du dépôt de munitions d'Amssinéné, qui a occasionné plusieurs dégâts humains et matériels, dans la nuit du mardi 18 juin 2024, à N'Djamena, le secrétaire général de l'Association des Lamy-Fortains et N'djamenois, (ALAM-NDJAM), a présenté jeudi dans un communiqué, ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés.



L'Association ALAM-NDJAM, appelle, invite et encourage le président de la République et le gouvernement, à déplacer et à construire les dépôts de munitions hors de la ville de N'Djamena, et dans les normes de l'art, pour éviter que de tels cas, ne se reproduisent.



Enfin, l'Association des Lamy-Fortains et N'djamenois félicite et encourage les sapeurs-pompiers de la ville de N'Djamena, et les démineurs, pour leur travail qui a permis de circonscrire l’incendie.