Tchad : l’Association Alnahada poursuit sa campagne de vaccination contre le Covid-19

L’Association Alnahada pour la charité et la bienfaisance, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, a poursuivi mercredi dernier à Ndjamena, sa campagne de sensibilisation entamée depuis une semaine pour encourager les femmes à se faire vacciner contre le Covid-19.



De nombreuses femmes se sont faites vaccinées, grâce à la campagne de sensibilisation lancée par cette entité associative dans le district de santé de Goudje, en présence du personnel du ministère de la Santé publique, et du responsable du district de santé de Goudje.



La présidente de l'ONG Alnahada pour la charité et la bienfaisance, Mme Mounna Mahamat Assaffi, a indiqué que la prise de vaccin contre le Covid-19 permettra de prévenir toutes les personnes vaccinées contre une éventuelle contamination au Covid-19. Elle exhorte les femmes tchadiennes à se faire vacciner massivement contre cette maladie à coronavirus.