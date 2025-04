Tchad : l'Association Bet-Al Nadjah forme et accompagne les jeunes porteurs de projets

L'Association Bet-Al Nadjah, en partenariat avec l'Association " La plume émergente des jeunes entrepreneurs ", a organisé le 7 avril 2025, une formation en entrepreneuriat, au profit des jeunes porteurs des projets au sein du siège à Moursal, dans le 6ème arrondissement de la capitale.



Cette initiative vise à renforcer les capacités, sensibiliser et accompagner les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. A l'issue de cette formation, ces jeunes outillés et porteurs de projets seront capables de créer et de diriger une entreprise.



La responsable communication et sensibilisation de Bet-Al Nadjah, Tourdal Ndouba Christiane souligne que cette institution accompagne les jeunes porteurs des projets. Elle explique qu'au sein de Bet-Al Nadjah, il existe quatre dispositifs dont chacun a sa particularité.



Le premier dispositif dénommée MPE qui signifie la Maison des Petites Entreprises, fait dans l'accompagnement technique, le deuxième dispositif, HUB-IIT, est spécialisé dans l'accompagnement technologique, le troisième est PH-BAN, Appui Financier- Prêts sans Intérêts, s'occupe des prêts donnés sans intérêts, sans garanties, mais qui est remboursable, et le quatrième est le CS-Tchad qui est le chèque services qui subventionne les prestataires.



Aycha Abdel-Nasser Masri, conseillère chargée de formation a détaillé aux participants, le processus de création de l’entreprise, tout en indiquant qu'après 4 heures de formation, les participants seront évalués selon leurs potentiels en entrepreneuriat, puis s'en suivra une formation de quatre jours dénommée "Business Star top" avec des différents modules suivant leurs domaines de compétences, tout en présentant des projets qui seront évalués par le jury.



Djérane Ismaël, conseiller stratégique de l'Association " La plume émergente des jeunes entrepreneurs ", a souligné le rôle de cette association qui a pour objectif de former les jeunes, de les encadrer et de les accompagner pour la réalisation de leurs projets.



II explique que le Tchad regorge d'énormes idées et des jeunes qui ont de potentiels, tout en soulignant l'importance de transformer cette potentialité en une opportunité. Ce partenariat entre Bet-Al Nadjah et l'Association " La plume émergente des jeunes entrepreneurs ", marque ainsi le début d'une nouvelle ère.