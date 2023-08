Tchad : l’Association Doumtené appelle les personnalités éminentes à rejoindre ses rangs

Très honoré par cette cérémonie, le Ministre de la Sécurité Publique, Mahamat Charfadine Margui, a exprimé sa grande satisfaction d'être membre de l'association. Selon lui, il est impossible de vivre, travailler ou agir sans sécurité. Il a encouragé les membres de l'association à collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité.



Rappelons que "Doumtené" est une organisation à but non lucratif qui s'engage à soutenir les personnes dans le besoin. Elle est dirigée par le Président Oussouman Mahamat. Sa mission consiste à apporter un soutien et une aide aux individus les plus vulnérables de la société. Elle améliore également la vie des personnes dans le besoin en fournissant une assistance alimentaire, un abri, des vêtements, des soins de santé et d'autres services essentiels.