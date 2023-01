Tchad : l'Association Moundo poursuit sa campagne pour la scolarisation au Salamat

L'Association pour la paix et le développement culturel Moundo (APDCM) mène ses activités de sensibilisation pour la scolarisation des enfants.



Ce dimanche 8 janvier 2023, l'équipe de l'Association a organisé une importante séance de sensibilisation au village Am-Djoudoul, situé dans la sous-préfecture de Mouraye, à la frontière entre le Salamat et le Sila.



Les habitants de ce village (hommes, femmes, enfants...) sont venus nombreux pour prendre part à cette séance afin d'écouter le message de la délégation conduite par le chef de mission, Mahamat Issakha Daoud et les autres membres.



L'objectif principal de la mission est de sensibiliser les parents à envoyer les enfants à l'école et les laisser finir la scolarité. La délégation insiste fortement sur l'obligation d'envoyer les enfants à l'école et surtout les filles.



Les enfants, surtout les filles âgées de 7 à 15 ans, ont été massivement mobilisés pour la circonstance. Le calendrier prévoit également la consolidation de la cohabitation pacifique. Ce thème est également évoqué lors des séances organisées par l'association.



Après l'activité tenue à Am-Djoudoul, la délégation a mis le cap sur la localité de Kerfi, dans la province de Sila.