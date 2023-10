Tchad : l’Association NGAM annonce un Forum 2024 dédié au développement communautaire

L'Association pour la Promotion des Valeurs Culturelles NGAM (ASPROVAC) a tenu une conférence de presse ce mardi 10 octobre 2023, pour annoncer son projet d'organiser un forum en mars 2024.



Ce forum sera un espace de discussion intra-communautaire, visant à contribuer à la recherche de solutions pour les défis de développement de la région, et à renforcer l'unité de la communauté NGAM. Le thème général choisi pour cet événement est : « Communauté NGAM : Unissons-nous et agissons pour le développement de notre terroir ».



L'objectif principal est de promouvoir l'unité au sein de la communauté NGAM, et de travailler ensemble au développement de leur région. A cet effet, l'ASPROVAC invite donc les membres de la communauté à réserver la période du 25 au 29 mars 2024 dans leur agenda, en vue de leur participation active à cet événement. La participation de la communauté est essentielle pour le succès du forum.



Au cours de cet événement, les participants auront pour objectifs de : dresser un historique des problèmes, des privations et des obstacles au développement de la région et de la communauté ; élaborer un plan d'action stratégique avec des actions concrètes pour le développement de la région ; produire un rapport du forum qui servira de référence.



C'est ce qu'a déclaré le président du comité d'organisation, Alfred Bodyana Naountam, pour conclure la conférence de presse.