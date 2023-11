Tchad : l'Association des Lamy-Fortains et N'Djamenois célèbre le 50ème anniversaire de N'Djamena

Novembre 1973, novembre 2023, cela fait exactement 50 ans aujourd'hui, jour pour jour, que la ville de N'Djamena, anciennement appelée Fort-Lamy, a été rebaptisée.



Pour célébrer cet anniversaire, l'Association des Lamy-Fortains et N'Djamenois a organisé une cérémonie festive dans ses locaux situés au quartier Ridina, ce lundi 13 novembre 2023.



L'événement a réuni plusieurs personnalités, dont la déléguée du gouvernement auprès de la ville, des maires d'arrondissement, de l'ancien Premier ministre Emmanuel Nadingar, ainsi que le tout premier maire de N'Djamena.



Hissein Banaye Moussa, président de l'Association, a souligné l'importance de cette commémoration, pour sensibiliser les Tchadiens sur le changement de Fort-Lamy à N'Djamena, et a invité les journalistes à promouvoir cette date historique sur l'ensemble du territoire national.



Mahamat Djarma Khatir, ancien maire en 1972, a partagé l'histoire du changement de nom de la ville, qui visait à effacer l'héritage colonial et à embrasser une identité politique et révolutionnaire. Il a rappelé que le MNRCS de l'époque cherchait à restaurer la culture tchadienne, et à rejeter l'aliénation culturelle.



Il a également révélé les origines du nom N'Djamena, choisissant parmi trois propositions, et expliqué l'ajout de la lettre N', à l'initiative de François Tombalbaye pour sa signification chez les Saras, conduisant à l'appellation actuelle de la capitale.