Tchad : l’Association des jeunes de N'Djamena distribue 200 kits scolaires aux élèves vulnérables

L'Association des Jeunes pour la Sensibilisation Socio-Éducative et Culturelle a entrepris la distribution d'environ 200 kits scolaires aux élèves de l'École officielle de Kourmanadji, située dans le 7ème arrondissement de N'Djamena, ce mercredi 18 octobre 2023.



Aché Abdoulaye, vice-présidente de l'Association, a souligné l'importance de l'éducation en tant que fondement d'une nation. Elle a expliqué que la distribution de ces kits vise à encourager les enfants à fréquenter l'école et à soutenir les initiatives de l'État en faveur du système éducatif tchadien.



De plus, elle a plaidé en faveur de l'éducation des jeunes filles, dans les domaines sociaux, culturels et professionnels. Mahamat Saleh Ahmat Sossal, le président de l'Association, a expliqué que l'objectif de cette distribution est de soutenir les efforts de sensibilisation de l'État en faveur de la scolarisation des élèves, en mettant un accent particulier sur les jeunes filles.



De son côté, Altebaye Bonaventure, le directeur de l'École officielle de Kourmanadji, a lancé un appel aux parents pour qu'ils inscrivent leurs enfants à l'école, et les encourage à ne pas rester à la maison. Aché Abdoulaye a également eu une discussion avec les parents d'élèves, où elle a recueilli leurs préoccupations.



Elle a promis de revenir, au cours du prochain trimestre, pour apporter davantage de soutien.