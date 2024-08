Tchad : l’Association des jeunes pour la construction d'un Tchad meilleur fait le bilan de ses activités

Au cours d'une cérémonie organisée au Musée national, ce 14 août 2024, l'Association des jeunes pour la construction d'un Tchad meilleur, a dévoilé ses activités réalisées.



Cette Association est une initiative des jeunes qui visent à prôner le bien-être des jeunes, et l'ensemble des couches sociales, pour une vie harmonieuse. Elle contribue à aider les enfants de la rue, dans le domaine de l'éducation, apporter des soutiens aux personnes vulnérables, en apportant des dons, l’assistance aux malades dans les centres de santé.



Selon ces jeunes, il est important d'organiser les causeries-débats, avec les élèves, sur les différents sujets pouvant contribuer à aider les apprenants à développer leurs compétences, sur le vivre ensemble, et surtout travailler ensemble pour le développement du pays de Toumaï.



L'Association mène également des sensibilisations sur la violence basée sur le genre, et aide les filles à surmonter les obstacles dont elles font face, sur le plan de l'éducation.



Créée en 2022, l'organisation a initié différentes activités, notamment, les matchs de brassage, entre les établissements, la mise sur pied de centres annexes au Logone Occidentale, à Massakori et Moussoro. L'Association participe à d'autres activités telles que la fête de la musique, l’organisation des activités dans le but de promouvoir le développement du pays.



La cérémonie a pris fin par la remise de l'attestation de reconnaissance au coordinateur de la maison des patrimoines culturels, par le président de l'Association.