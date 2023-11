Tchad : l'Association étoile des jeunes du Ouaddaï appelle la CONOREC au respect du calendrier référendaire

Le président de l’Association étoile des jeunes pour la culture et le développement (AJECUD), Hassan Abdoulaye Hassan, a animé une conférence débat ce lundi 20 novembre 2023 à Abéché.



Cette conférence débat se tient dans le cadre du projet « tous ensemble pour une transition inclusive et apaise au Tchad » mise en œuvre par l'AJECUD, grâce à l'appui financier IRI et relative au processus électoral au Tchad en vue de la prochaine organisation du scrutin électoral.



Durant cette sortie médiatique, Hassan Abdoulaye Hassan a abordé les questions liées au processus électoral en cours. Le président de l’AJECUD a indiqué que 18 mois après le décès du Maréchal du Tchad, et la mise sur pied du Conseil militaire de transition, il a été organisé un Dialogue national inclusif et souverain, à l’issue duquel, il est recommandé le retour à l’ordre constitutionnel.



Depuis, plusieurs activités, allant dans le cadre de ce retour à l'ordre constitutionnel, ont été réalisées, parmi lesquelles la révision du fichier électoral, la rédaction d'un projet de Constitution et l'élaboration d'un calendrier électoral. C’est ainsi que son association a organisé des activités de sensibilisation, allant dans le sens du retour à l’ordre constitutionnel.



Hassan Abdoulaye Hassan a rappelé aux journalistes que la campagne électorale référendaire est prévue du 25 au 15 décembre prochain. Le référendum aura lieu le 17 décembre prochain, et les résultats provisoires seront publiés le 24 décembre 2023.



À cet effet, il a demandé aux hommes de médias de sensibiliser la population afin de participer. Il demande par ailleurs à la commission nationale de l'organisation du référendum constitutionnel (Conorec) de respecter le calendrier et de tout mettre en œuvre pour que chaque citoyen tchadien, puisse exprimer sa voix.



Il faut noter que des questions liées au calendrier électoral et de la campagne de la prochaine organisation du référendum constitutionnel, ont été posées par les journalistes au conférencier, auxquels il a apporté des réponses appropriées.