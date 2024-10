Tchad : l'Association foi et joie Tchad lance sa rentrée scolaire à Baïwangue

L'Association foi et joie Tchad a organisé une cérémonie de lancement de la rentrée scolaire 2024-2025 à Baïwangue, dans le canton Dadjo centre, sous-préfecture de Mongo rural.



La cérémonie était présidée par le sous-préfet de Mongo rural, assisté du chef de canton Dadjo centre, Doud Moussa Ibedou, du directeur de l'Association foi et joie Tchad, ainsi que des partenaires de l'éducation nationale, et des invités venus des quatre coins de la sous-préfecture. L'objectif est de sensibiliser et orienter les parents d'élèves pour envoyer massivement les enfants à l'école.



Dans son mot de bienvenue, le chef de village de Baïwangue, Abdoulaye Korto a remercié l'Association pour le lancement scolaire dans son village. Tour à tour, le directeur de l'école de Baïwangue, Gamar Kabir a présenté son école et son historique.



Le directeur exécutif de l'Association foi et joie, représenté par M. Innocent a rappelé que son institution lutte contre la non scolarisation des enfants, en encadrant les enseignants, les APE et AME, et aussi à travers la construction des bâtiments.



A leur tour, les partenaires de l'éducation ont prodigué des conseils, afin que les élèves réussissent dans leur vie scolaire. C’est ainsi que le directeur de l'ONG Moustagbal Abdoulaye Baïne, a pris la charge de l'inscription de 30 élèves, en donnant des fournitures scolaires pour encourager les cadres de ladite localité de faire la même chose.



Dans son discours de lancement, le maire de la commune de Bagoua, représentant le sous-préfet Doud Daouro, a félicité l'initiative de foi et joie, pour accompagner le personnel éducatif afin d'atteindre les objectifs, et aussi les parents, d'envoyer les enfants à l’école dès que possible.



Il faut signaler que l'école de Baïwangue a été créée depuis 1962 et officialisée en 1986. Il compte un effectif de 1133 élèves, dont 527 filles et encadrés par 13 enseignants dont 9 enseignants communautaires. La remise des cadeaux aux gagnants a mis fin la cérémonie.