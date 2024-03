Tchad : l'Association la voix de la santé distribue des kits alimentaires à Abéché

Ce mercredi 20 mars 2024, l'Association la voix de la santé a organisé une cérémonie de distribution d'un don des kits alimentaires. C'était dans les locaux du deuxième arrondissement de la ville d'Abéché. Plusieurs ménages ont bénéficié de ce don composé de dattes, de sucre, de mil et d'huile.



Cette distribution rentre dans le cadre de ses activités, et du plan d'action 2023-2024 de l'Association, relève le président du comité d'organisation, Mahamat Bourma Annour, avant de préciser qu'avec ce geste, l'Association veut aider les personnes vulnérables en ce mois de Ramadan. La présidente de l'Association, Khadidja Younous a rappelé que son organisation œuvre dans le domaine social, afin de venir en aide aux couches vulnérables.



C'est ce qui justifie cette distribution de kits alimentaires. Elle a ajouté que cette campagne de distribution va toucher tous les arrondissements de la ville d'Abéché.



Au nom des bénéficiaires, l'administrateur délégué, chef du deuxième arrondissement, Seïd mirere ismaeil a vivement remercié les membres de cette association d'avoir pensé soutenir les personnes vulnérables de son arrondissement. C’est la raison pour laquelle, il a exhorté les autres associations de la société civile, et les bonnes volontés, à suivre cet exemple.