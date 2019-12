TCHAD Tchad : l’ENA à l’honneur pour son 55ème anniversaire

Par Mahamat Abdramane Ali Kitire - 16 Décembre 2019





L’Ecole Nationale d’Administration (ENA) du Tchad et l’association des énarques du Tchad ont organisé lundi le 1er forum des Enarques, à l’occasion du 55ème anniversaire de l’ENA.



Le forum s’est axé sur le thème : « 1963-2018, l’ENA du Tchad, 55 ans au service de l’administration publique tchadienne : bilans, perspectives et refondation ».



La cérémonie a eu lieu en présence de la ministre secrétaire général du Gouvernement, Mme. Mariam Mahamat Nour, le 1er vice-président de l’Assemblée Nationale, Moussa Khadam, le directeur de l’ENA, Senoussi Hassana Abdoulaye, l’ancien premier ministre français, Dominique De Villepin, des ambassadeurs résidents au Tchad, des membres du Gouvernement et d’autres invités.



Dans son mot de bienvenue, le président du comité d’organisation, Ngrabe Ndoh Dario a déclaré que « l’histoire retiendra que l’ENA depuis sa création le 20 mai 1963, a formé et mis à la disposition de l’administration publique tchadienne plus de 2000 cadres qui font aujourd’hui la fierté de notre pays et contribuent à son développement. C’est avec d’ailleurs qu’ils sont considérés comme la colonne vertébrale de notre administration et fédèrent par leur professionnalisme toutes les politiques publiques et donc du développement ».



« Notre administration est obligée d’apporter les changements nécessaires aux fins d’actualiser son organisation, ses méthodes et ses procédures ; malgré les avancées significatives, nous ne devons plus faire les choses comme avant, car loin d’être considéré uniquement comme le Forum des Enarques, c’est d’abord le 1er Forum des acteurs principaux de notre administration publique qui se tient dans cette Ecole », a indiqué Ngrabe Ndoh Dario.



Après avoir remercié l’ancien premier ministre français, Dominique De Villepin pour sa visite, le directeur général de l’ENA, Senoussi Hassana Abdoulaye a estimé que « dans ses bilans, l’ENA a déjà pu fourni des grands cadres à l’administration publique tchadienne, des ministres, des préfets, des agents de commandement et bien d’autres. »



Sur le plan des infrastructures, il a relevé la réfection de tous les bâtiments de l’école, la construction d’un nouvel amphithéâtre de 400 places, d’une salle de cours, d’une bibliothèque et d’une salle de lecture. « Tous ses infrastructures sont le fruit de la générosité d’Idriss Deby Itno, Président de la République », s’est-il félicité.



Selon le directeur général de l’ENA, « des perspectives sont envisageable à savoir : ouvrir avant la fin de l’année 2020 un nouveau cycle de master de conseil et expertise en action publique en partenariat avec l’IEP de Toulouse, améliorer l’offre de la formation continue pour recycler tous les agents de l’Etat et renforcer leurs capacités. Pour les défis à relever, nous mettrons tout en œuvre pour valoriser cette école, favoriser le mérite et l’excellence, développer chez les élèves une curiosité culturelle et intellectuelle et des valeurs éthiques par des méthodes d’enseignement appropriées ».



Dans son intervention, la ministre secrétaire général du Gouvernement, Mme. Mariam Mahamat Nour, présidente du conseil d’administration de l’ENA et représentant le chef de l’Etat, a affirmé que : « notre attachement à la citoyenneté, cœur de mon allocution lors de la rentrée de la 18ème promotion, aux valeurs de l’Excellence, du service public et du respect de la chose publique reste aujourd’hui au centre de mes préoccupations pour le devenir de cette école mais aussi et surtout pour l’avenir de notre beau pays ».



« Le thème de votre rencontre permettra de rénover le service public pour faire de l’administration tchadienne un moteur d’émergence. En prenant la pleine mesure de la nécessité d’un dialogue fécond, direct, loyal, perspectif pour le Tchad, je ne puis que vous encourager et souhaiter que les échanges soient francs, cordiaux et sans retours ».





